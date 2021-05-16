«Атлетико» на последних минутах вырвал победу у «Осасуны» и сохранил первое место

Сегодня, 16 мая, в матче 37-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Хуан Мунуэра.
«Атлетико» владел существенным игровым преимуществом на протяжении всего матча, однако где-то подводила реализация, а где-то банально не хватило везения, что обеспечило нервную концовку. В начале второго тайма мадридская команда забила гол, но он не был засчитан по рекомендации бригады VAR. «Осасуна» весь матч массированно оборонялась и изредка проводила свои контратаки. На 76-й минуте один из выпадов гостей увенчался голом, его автором стал Анте Будимир. На 82-й минуте защитник «Атлетико» Ренан Лоди сравнял счёт. Последнее слово в матче осталось за «Атлетико», на 88-й минуте победный гол забил Луис Суарес. Финальный свисток арбитра зафиксировал волевую и драматичную победу хозяев.
«Атлетико», набрав 83 очка, по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (44) — на 11-м месте.
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