Удачная охота на «волков». Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»

В Лондоне в матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» в родных стенах встречался с «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Первый гол хозяева забили на 45-й минуте — полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг сделал длинный заброс из глубины на нападающего Гарри Кейна, который подхватил мяч, ворвался в штрафную, обыграл вратаря «Вулвз» Руя Патрисиу и поразил уже пустые ворота.
На 62-й минуте защитник «шпор» Серхио Регилон выиграл борьбу на левом фланге и сделал передачу к штрафной. Нападающий Гарет Бэйл плотно пробил низом — Руй Патрисиу отразил мяч перед собой, но первым на добивании оказался уже знакомый нам Пьер-Эмиль Хёйбьерг и переправил мяч за линию ворот.
Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»
«Тоттенхэм» в 36 матчах набрал 59 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая по дополнительным показателям «Вест Бромвич Альбион». «Волки» (45) — на 12-м.
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