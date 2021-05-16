Широков: всё шло к шестому месту ЦСКА. «Зенит», наверное, и в следующем году выиграет РПЛ

Бывший футболист «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА Роман Широков подвёл итоги завершившегося розыгрыша РПЛ.

«Провал «Краснодара» был неожиданным, ЦСКА своих болельщиков тоже неприятно удивил. Впервые за 20 лет не попали в еврокубки – это болезненно. А в середине сезона даже на первом месте шли, а в итоге шестое место. Но это было очевидно, к этому шло. Может, не к шестому месту, но к тому, что их не будет в тройке – точно, по тому футболу, который они показывали. Шестое место – провал, хотя к этому и шло. Но лучше один раз провалиться так, сейчас что-то пересмотрят и будут подниматься наверх.



«Зенит», наверное, и в следующем году выиграет РПЛ. Хотя с каждым годом им труднее, в этом году не было такого явного преимущества. Но конкуренты были не очень: «Спартак» играл перепадами и то навязывал какую-то борьбу. У «Локомотива» какие-то свои внутренние проблемы», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.