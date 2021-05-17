Месси, Агуэро, Ди Мария и Паредес вызваны в сборную Аргентины на матчи с Чили и Колумбией

Пресс-служба сборной Аргентины опубликовала в «Твиттере» список футболистов, вызванных на отборочные матчи к чемпионату мира – 2022 с Чили и Колумбией.

Отметим, что в заявке оказались многие известные футболисты – нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который летом выйдет на рынок свободных агентов, атакующий хавбек «Севильи» Алехандро Гомес, зимой скандально сменивший клуб, полузащитники «Пари-Сен Жермен» Леандро Паредес и Анхель Ди Мария, а также форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Матчи отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 с Чили и Колумбией состояться 4 и 9 июня соответственно. Встречу с Чили аргентинцы проведут дома, а с Колумбией – на выезде.

Напомним, что Аргентина, набрав 10 очков в 4 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице отбора в Южной Америке.