Месси, Агуэро, Ди Мария и Паредес вызваны в сборную Аргентины на матчи с Чили и Колумбией

Пресс-служба сборной Аргентины опубликовала в «Твиттере» список футболистов, вызванных на отборочные матчи к чемпионату мира – 2022 с Чили и Колумбией.
Отметим, что в заявке оказались многие известные футболисты – нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который летом выйдет на рынок свободных агентов, атакующий хавбек «Севильи» Алехандро Гомес, зимой скандально сменивший клуб, полузащитники «Пари-Сен Жермен» Леандро Паредес и Анхель Ди Мария, а также форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Матчи отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 с Чили и Колумбией состояться 4 и 9 июня соответственно. Встречу с Чили аргентинцы проведут дома, а с Колумбией – на выезде.
Напомним, что Аргентина, набрав 10 очков в 4 встречах, занимает 2-е место в турнирной таблице отбора в Южной Америке.
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