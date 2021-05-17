Зидан опроверг информацию о том, что он сообщил игрокам «Реала» об уходе
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Атлетиком» (1:0) из Бильбао отреагировал на слухи о своём уходе из «Королевского клуба».
«Как я мог сказать игрокам, что сейчас ухожу? Мы отдаём все силы за титул, и я просто говорю: « Кстати, я ухожу?»
Люди за пределами клуба могут говорить всё, что им заблагорассудится, но я бы никогда, никогда не сказал этого своим игрокам», — цитирует Зидана Goal.
«Реал» в 37 матчах набрал 81 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, не сумев обогнать мадридский «Атлетико» (83). Замыкает тройку «Барселона» (76).
В заключительном туре подопечные Зидана примут «Вильярреал», а «Атлетико» на выезде сыграет с «Вальядолидом».
Источник: Зидан объявил игрокам «Реала» об уходе
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