«Барселона» — первый клуб, который выиграл женскую и мужскую Лигу чемпионов
«Барселона» стала первой командой, которой удалось выиграть женскую и мужскую Лигу чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Напомним, «Барселона» стала победителем женской Лиги чемпионов сезона-2020/21. В финальном матче турнира каталонский клуб встретился с лондонским «Челси». Встреча прошла в шведском Гётеборге на стадионе «Гамла Уллеви» и завершилась разгромной победой сине-гранатовых со счётом 4:0.
«Барселона» впервые в своей истории стала победителем женской Лиги чемпионов. До этого в последних пяти розыгрышах турнира выигрывал французский «Лион». В нынешнем сезоне Лиги чемпионов команда добралась до четвертьфинала, где проиграла «Пари Сен-Жермен». Женская Лига чемпионов проводится с 2001 года.
«Барселона» проиграла «Сельте» и потеряла математические шансы на чемпионство
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