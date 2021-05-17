Вадим Евсеев назвал лучшего тренера РПЛ в сезоне-2020/2021

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о лучшем наставнике Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

«Игорь Черевченко сделал чудо с „Химками“. Набрать 45 очков, когда он принял команду с двумя после стартовых матчей. Это много значит. Слуцкий втащил „Рубин“ в еврокубки. Хорошая команда сложилась. Да конца боролась за медали. Раскрылись многие.

Конечно, нужно отметить Семака. Третье чемпионство, все разные, это о многом говорит. Но я всё же тренером символической сборной назову Федотова. В том году «Сочи», когда он пришёл, был на последнем месте. Федотов сохранил команду в Премьер-Лиге, а в этом сезоне она все матчи сыграла качественно. Дома почти никому не проигрывала. И пятое место сочинцев заслуженное. Я рад, что в этой борьбе за путевку в еврокубки «Сочи» смог показать себя", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».