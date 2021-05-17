Экс-агент Левандовского: «Реал» был большой мечтой Роберта

Цезари Кухарски, бывший агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, поделился мнением о возможном уходе игрока из немецкой команды.
«Когда Роберт начал играть в Германии, у нас был такой план: сначала дортмундская „Боруссия“, затем „Бавария“, после этого испанский клуб, и в итоге США. Не секрет, что „Реал“ был большой мечтой Роберта. Но испанские клубы на данный момент недостаточно сильны в финансовом плане, чтобы позволить себе Роберта. К тому же, в последние годы Роберт понял, что „Бавария“ — идеальный клуб для него.
Возможный уход из „Баварии“? Какое бы решение не принял Роберт, оно будет правильным. Я знаю этот бизнес и могу предположить, что слухи о трансфере намеренно распространяются в связи с переговорами о новом контракте с „Баварией“. Это классическая стратегия. Почему Роберт должен уходить куда-то? Он знает, что получает от „Баварии“. Этот клуб всегда является одним из фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов. Роберт по-прежнему жаждет успеха и будет атаковать в следующем сезоне с прежним энтузиазмом», — приводит слова агента Goal.com.
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