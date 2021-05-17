Доменико Тедеско допустил, что вернётся в «Спартак» в будущем

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб в будущем. В скором времени он покинет команду.
«Я никогда не думал о других командах. Я здесь и горжусь этим. Могу представить, что вернусь в «Спартак», если клубу потребуется. Про другие клубы меня много спрашивали, у меня были предложения, но я всегда говорил: хочу закончить здесь и быть сконцентрированным. Сейчас я буду рад провести время со своей семьёй, потом посмотрим. Пока нужно взять паузу.
Любимый заряд? Я вчера их столько наслушался, что запомню навсегда. Но спеть сейчас не могу. Болельщики «Спартака» — очень креативные и эмоциональные. Запомню себя в роле охотника, картинка в голове осталась. Ещё был перформанс в стиле «Крёстного отца», было много моментов, когда после побед мы видели счастливые лица болельщиков — для этого мы и работаем здесь. Дарить эмоции — лучшее. Врач спасает жизни, он важнее тренера. И ты спрашиваешь себя: зачем тебе работа тренера? Чтобы видеть гордые лица болельщиков после побед», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 17 мая 2021
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