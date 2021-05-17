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«Барселона» осталась без чемпионства в двух сезонах подряд впервые за 13 лет

«Барселона» осталась без чемпионства в двух сезонах подряд впервые за 13 лет
Футбол / Испания 0

«Барселона» лишилась шансов на первое место в турнирной таблице испанской Примеры после поражения в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата с «Сельтой» (1:2).

Таким образом, каталонская команда не станет чемпионом Испании во второй раз подряд — в прошлом сезоне титул достался мадридскому «Реалу». Для сине-гранатовых это первый подобный случай за 13 лет. В розыгрышах-2006/2007 и -2007/2008 они также не сумели стать чемпионами, после чего не оставались без титула дольше чем на один сезон.

За тур до конца сезона первое место в турнирной таблице Примеры занимает «Атлетико», в активе которого 83 очка. Шансы на чемпионство сохраняет мадридский «Реал» (81), располагающийся строчкой ниже. «Барселона» (76) и «Севилья» (74) также гарантировали себе место в четвёрке лучших.

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