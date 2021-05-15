Неймара обвиняют в организации вооружённого нападения на политика в Бразилии

Помощник государственного депутата Бразилии и ЛГБТТК+-активист Агрипино Магальяйнш подал иск в суд Сан-Паулу, обвинив форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара в организации вооружённого нападения на него, сообщает LO-Bianco.
По информации источника, Магальяйнш считает, что причиной этого поступка могла послужить серия его репортажей о предполагаемых практиках гомофобии со стороны Неймара. Магальяйнш также сообщил, что адвокат бразильского форварда Дави де Пайва Коста Тангерина угрожал ему убийством. Политик через суд требует 1 млн бразильских реалов (примерно € 156 тыс.) за моральный ущерб. Магальяйнш утверждает, что не может продолжать работу в обычном режиме из-за опасений за свою жизнь.
Ранее Магальяйнш обратился в суд от имени ассоциации по борьбе за защиту прав членов движения ЛГБТТК+ с просьбой начать расследование в отношении Неймара за высказывания футболиста в адрес бывшего бойфренда матери форварда, киберспортсмена Тьяго Рамоса. Магальяйнш утверждал, что в ходе ссоры с Рамосом Неймар заявлял, что геев следует убивать.
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