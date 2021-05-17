Гинер: цели ЦСКА остаются неизменными — борьба за победу в чемпионате

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о целях московской команды на следующий сезон.
«Традиционный путь ЦСКА — эволюция. Ни в составе команды, ни в тренерском штабе, ни в составе менеджмента кадровых революций летом не планируется. Мы единая команда, нам предстоит много работы. Будем исправлять ситуацию все вместе.
На данный момент сформирован четкий план подготовки к следующему сезону, тренерским штабом сформулирована целевая модель игры. Команда начнёт работу на сборах 16 июня в Австрии. По результатам первого сбора, а также вслед за окончанием крупных международных турниров будут приняты дополнительные решения по составу команды.
Будут ли корректироваться цели на следующий сезон? Нет, цели ЦСКА остаются неизменными — борьба за победу в чемпионате. Иных амбиций у нашего клуба быть не может», — цитирует Гинера «Спорт-экспресс».
ЦСКА по итогам сезона занял шестое место в турнирной таблице РПЛ.
- 17 мая 2021
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