Манчини продлил контракт со сборной Италии ещё на пять лет

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продлил контракт с национальной командой до 2026 года, сообщает пресс-служба итальянской федерации футбола.

«Я очень рад. Благодарю федерацию и её президента Гравину. Мы стараемся продолжать делать работу, которая принесла свои плоды, и тот факт, что мы смогли собрать команду, которая мне нравится, доставляет мне большое удовлетворение. Я с оптимизмом смотрю в будущее", — сказал Манчини.

Сообщалось, что зарплата Манчини в национальной сборной составит € 3 млн в год.



Манчини возглавляет итальянскую команду с 2018 года. Ранее он был наставником «Зенита», «Интера», «Галатасарая», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентины».



На чемпионате Европы команда Италии в группе А проведёт матчи со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. Также итальянская сборная сыграет в полуфинале Лиги наций с командой Испании. В отборочном турнире на чемпионат мира — 2022 итальянцы играют со Швейцарией, Северной Ирландией, Болгарией и Литвой.