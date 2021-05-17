Манчини продлил контракт со сборной Италии ещё на пять лет

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продлил контракт с национальной командой до 2026 года, сообщает пресс-служба итальянской федерации футбола.
«Я очень рад. Благодарю федерацию и её президента Гравину. Мы стараемся продолжать делать работу, которая принесла свои плоды, и тот факт, что мы смогли собрать команду, которая мне нравится, доставляет мне большое удовлетворение. Я с оптимизмом смотрю в будущее", — сказал Манчини.
Сообщалось, что зарплата Манчини в национальной сборной составит € 3 млн в год.
Манчини возглавляет итальянскую команду с 2018 года. Ранее он был наставником «Зенита», «Интера», «Галатасарая», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентины».
На чемпионате Европы команда Италии в группе А проведёт матчи со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. Также итальянская сборная сыграет в полуфинале Лиги наций с командой Испании. В отборочном турнире на чемпионат мира — 2022 итальянцы играют со Швейцарией, Северной Ирландией, Болгарией и Литвой.
- 17 мая 2021
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