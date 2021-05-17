Крал рассказал, чего не хватает «Спартаку» для золотых медалей
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал назвал одну из главных проблем красно-белых, которая помешала команде завоевать золотые медали Российской Премьер-Лиги в сезоне-2020/2021.
«Больше очков, и всё. На самом деле, как я думаю, нужны победы над командами из середины и со дна таблицы. В этом сезоне нам удались топ-матчи, но с маленькими командами — не хочу их так называть, но не знаю другого слова — не всегда. В других странах, вроде Италии, большие клубы всегда забирают три очка с андердогами», — приводит слова Крала «Евроставка».
Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии» за € 12 млн. В завершившемся сезоне 22-летний хавбек провёл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал пять голевых передач.
«Думаю, я готов к Англии». Полузащитник «Спартака» Крал — о возможном трансфере
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