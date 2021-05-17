Игорь Денисов рассказал, как чуть не перешёл в «Спартак» из-за дедовщины в «Зените»

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Игорь Денисов рассказал о дедовщине в стане сине-бело-голубых.

«У нас в «Зените» дедовщина вообще процветала. Я прошёл такую армейскую подготовку… Меня не надо было гонять, потому что я всегда бегал и никогда не отбывал номер на тренировке, но пихали все. Тогда Лепёха (Лепёхин) был, жесткач. Будет смотреть — наверное, посмеётся. Не хочу рассказывать, что там было. Пусть останется в прошлом. Иногда даже со слезами на глазах уходил с базы. Помню, как тогда говорю: «Быстрый (Быстров), я не останусь в «Зените». Я ещё на следующий год получал капитанскую повязку в дубле, и там получалось забивать — я ходил иногда в лучших бомбардирах. И можно было тогда в «Спартак» перейти, но получилось так, что Петржелу пригласили и он всех разогнал. А нас из дубля пятерых-шестерых взяли, и мы выстрелили — взяли пацанами молодыми второе место.

Тогда же только началось процветание агентов. Меня никто не переманивал, было конкретное предложение, чтобы я оказался в «Спартаке». Я по большому счёту дал согласие тогда, но мне сказали: «Паузу сделай». «Зенит» хорошо стартовал при Петржеле, а я здорово играл на молодёжном уровне. В тот момент думал, что уже всё, я ухожу. До Тарасовки я не дошёл. Просто не хотел оставаться в том «Зените», при той дедовщине. Я это и Мутко откровенно в глаза говорил: «Я не хочу играть за «Зенит», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».