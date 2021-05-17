Игорь Денисов раскрыл причины своей ссылки в дубль «Зенита»

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Игорь Денисов рассказал о моменте, после которого у него разладились отношения с сине-бело-голубыми.
«Кажется, это был 2012 год. Изначально как было? Спаллетти тогда говорил: «Над нами висит облако, я это чувствую. Подойдите, кто не может играть». Это был матч с аутсайдером — с «Крыльями Советов», «Зенит» приехал в Самару. Я подошёл и сказал: «Я не готов. Выпустите — и получу красную. Кого-то прессану и уйду». Но перед этим состоялся разговор с Митрофановым. Он мне предложил контракт, а я ответил: «Мы же не на рынке. Давайте приедем в Питер и там обсудим». И я говорю: «Сегодня не готов играть. Просто не готов». Получилось так, что «Зенит» сыграл 2:2. Не из-за того, что меня не было. Тогда комментатор начал кидать такие слова, что у некоторых футболистов на уме только деньги. По прилёте в Питер мне сказали: «Иди в дубль». И всё.
Надо было на кого-то скинуть результат — 2:2 с «Крыльями». Тогда это так произошло. Потом была неудачная серия, и все сказали, что это из-за меня. Шли к третьему чемпионству подряд с отрывом, но в итоге заняли второе место. Когда объяснял произошедшее прессе, то дал маху. Меня до конца не поняли. Но от слов своих не отрекаюсь и поступил бы точно так же, если бы была такая ситуация», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».
- 17 мая 2021
-
20:03
-
19:47
-
19:46
-
19:42
-
19:34
-
19:25
-
19:18
-
19:18
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:47
-
18:28
-
18:24
-
18:20
-
18:05
-
18:00
-
17:43
-
17:33
-
17:33
-
17:02
-
16:40
-
16:33
-
16:33
-
16:14
-
16:01
-
16:00
-
15:48
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:35
-
15:11
-
15:08
-
14:49