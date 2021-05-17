Игорь Денисов раскрыл причины своей ссылки в дубль «Зенита»

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Игорь Денисов рассказал о моменте, после которого у него разладились отношения с сине-бело-голубыми.

«Кажется, это был 2012 год. Изначально как было? Спаллетти тогда говорил: «Над нами висит облако, я это чувствую. Подойдите, кто не может играть». Это был матч с аутсайдером — с «Крыльями Советов», «Зенит» приехал в Самару. Я подошёл и сказал: «Я не готов. Выпустите — и получу красную. Кого-то прессану и уйду». Но перед этим состоялся разговор с Митрофановым. Он мне предложил контракт, а я ответил: «Мы же не на рынке. Давайте приедем в Питер и там обсудим». И я говорю: «Сегодня не готов играть. Просто не готов». Получилось так, что «Зенит» сыграл 2:2. Не из-за того, что меня не было. Тогда комментатор начал кидать такие слова, что у некоторых футболистов на уме только деньги. По прилёте в Питер мне сказали: «Иди в дубль». И всё.

Надо было на кого-то скинуть результат — 2:2 с «Крыльями». Тогда это так произошло. Потом была неудачная серия, и все сказали, что это из-за меня. Шли к третьему чемпионству подряд с отрывом, но в итоге заняли второе место. Когда объяснял произошедшее прессе, то дал маху. Меня до конца не поняли. Но от слов своих не отрекаюсь и поступил бы точно так же, если бы была такая ситуация», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».