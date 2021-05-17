Сульшер: надеюсь, что завтра болельщики придут на «Олд Траффорд» с позитивным настроем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер надеется, что возвращение болельщиков на «Олд Траффорд» станет позитивным моментом в жизни клуба, несмотря на продолжающиеся в последние недели протесты болельщиков против владельцев.



«Мы очень долго ждали возвращения болельщиков. Конечно, перед последними двумя домашними матчами, особенно с «Ливерпулем», мы столкнулись с протестами — никогда не бывает приятно видеть клуб, который не является единым целым.



Поэтому, конечно, мы надеемся, что вторник будет позитивным днём, что мы будем двигаться вперёд вместе, играть в хороший футбол. Моя работа — подготовить команду к хорошему матчу. Надеюсь, мы будем наслаждаться этим днём.



Это важно, чтобы мы вернулись к нормальной жизни и наслаждались нашей любимой игрой вместе. Настроение в любом клубе и отношения между командой и болельщиками жизненно важны для того, чтобы игроки показывали свой максимум на поле.



Игроки, тренерский штаб, персонал команды — мы все люди, мы позитивно отреагируем на возвращение наших болельщиков. Они всегда были с нами, давая нам дополнительную энергию, и, надеюсь, игроки завтра дадут болельщикам повод гордиться», — приводит слова Сульшера Sky Sports.



Матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» состоится во вторник, 18 мая. Начало встречи — в 20:00 мск. На матч будет допущено 10 000 болельщиков. «Олд Траффорд» вмещает около 75 тыс. человек.



«Манчестер Юнайтед» в 36 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Фулхэм» (27) — на 18-м месте. «Дачники» уже точно покидают элиту английского футбола и возвращаются в Чемпионшип.

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