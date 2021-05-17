В «Зените» прокомментировали информацию о переговорах с Паулу Фонсекой
В «Зените» отреагировали на информацию о переговорах санкт-петербургского клуба с главным тренером римской «Ромы» Паулу Фонсекой. Накануне итальянские СМИ сообщили, что португальский специалист провёл переговоры с «Зенитом», «Тоттенхэм Хотспур» и лиссабонской «Бенфикой».
«Футбольный клуб «Зенит» не ведёт и не вёл переговоры ни с Фонсекой, ни с другими тренерами. Всё это слухи, не имеющие отношения к реальности. У «Зенита» есть главный тренер — Сергей Богданович Семак», — приводит слова пресс-службы «Зенита» Sport 24.
Ранее сообщалось, что Фонсека отказался возглавить другую российскую команду — московский «Спартак». В услугах Паулу также заинтересован донецкий «Шахтёр», который португальский специалист возглавлял до переезда в Италию.
«Зенит» провёл переговоры с тренером «Ромы» Паулу Фонсекой
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