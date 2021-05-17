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«Зенит» провёл переговоры с тренером «Ромы» Паулу Фонсекой

«Зенит» провёл переговоры с тренером «Ромы» Паулу Фонсекой
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека провёл переговоры с несколькими клубами, в число которых вошёл санкт-петербургский «Зенит», информирует ForzaRoma со ссылкой на II Messaggero.

Согласно сведениям источника, португалец также активно контактирует с «Тоттенхэм Хотспур» и лиссабонской «Бенфикой». Фонсека покинет пост наставника «Ромы» по окончании нынешнего сезона, его место займёт Жозе Моуринью, который уже подписал контракт с «волками».

Паулу не против остаться в Италии, однако никакого конкретного интереса от клубов Серии А к нему пока нет.

Ранее сообщалось, что Фонсека отказался возглавить другую российскую команду — московский «Спартак». В услугах Паулу также заинтересован донецкий «Шахтёр», который португальский специалист возглавлял до переезда в Италию.

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