«Зенит» провёл переговоры с тренером «Ромы» Паулу Фонсекой

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека провёл переговоры с несколькими клубами, в число которых вошёл санкт-петербургский «Зенит», информирует ForzaRoma со ссылкой на II Messaggero.
Согласно сведениям источника, португалец также активно контактирует с «Тоттенхэм Хотспур» и лиссабонской «Бенфикой». Фонсека покинет пост наставника «Ромы» по окончании нынешнего сезона, его место займёт Жозе Моуринью, который уже подписал контракт с «волками».
Паулу не против остаться в Италии, однако никакого конкретного интереса от клубов Серии А к нему пока нет.
Ранее сообщалось, что Фонсека отказался возглавить другую российскую команду — московский «Спартак». В услугах Паулу также заинтересован донецкий «Шахтёр», который португальский специалист возглавлял до переезда в Италию.
- 17 мая 2021
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