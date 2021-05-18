Дзюба на юбилее Слуцкого произнёс тост про льва и бегемота

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на юбилее главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого произнёс тост про льва и бегемота.

«Я с вами и в Нидерланды рвану, и в Гуам, и вместе будем зажигать! Это будет как в Мадагаскаре — лев и бегемот. С днём рождения, мы вас безумно любим! Счастья вам, здоровья!» — сказал Дзюба. Видео опубликовано в «инстаграме» сотрудника «Рубина» Ивана Бодылевского.

Сегодня Слуцкий празднует 50-летний юбилей. День рождения тренера был 4 мая. Футболисты «Рубина» необычным образом поздравили Слуцкого, снявшись в музыкальном видео и спев хиты разных лет.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 53 очка в 30 матчах. Таким образом, казанский клуб вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций.