Роналду не смог выбрать лучшего между Мбаппе и Холандом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог выбрать лучшего между форвардом «Пари Сен-Жермер» Килианом Мбаппе и нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.
«Трудно выбрать только одного игрока и сказать, что он будет лучшим, но я думаю, что за этим интересно наблюдать. Это новое поколение молодых игроков, таких как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, которые идут вперёд.
«У некоторых игроков может быть один или два отличных сезона, по-настоящему великие игроки — это те, которые продолжают делать это сезон за сезоном, и это не так-то легко сделать. Это требует много тяжёлой работы и большой отдачи», — приводит слова Роналду Goal.
Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн.
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