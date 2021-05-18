Роналду не смог выбрать лучшего между Мбаппе и Холандом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог выбрать лучшего между форвардом «Пари Сен-Жермер» Килианом Мбаппе и нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

«Трудно выбрать только одного игрока и сказать, что он будет лучшим, но я думаю, что за этим интересно наблюдать. Это новое поколение молодых игроков, таких как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, которые идут вперёд.

«У некоторых игроков может быть один или два отличных сезона, по-настоящему великие игроки — это те, которые продолжают делать это сезон за сезоном, и это не так-то легко сделать. Это требует много тяжёлой работы и большой отдачи», — приводит слова Роналду Goal.

Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн.