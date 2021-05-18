«Ахмат» объявил об уходе четырёх футболистов

«Ахмат» сообщил об уходе четырёх футболистов из клуба.
«Четыре футболиста, у которых закончились сроки контрактов, покидают «Ахмат» после завершившегося очередного сезона. Это защитник Анхель Вилькер, полузащитник Исмаэл Силва, нападающие Георгий Мелкадзе, и Ладислав Алмаши. Последние двое были в аренде и возвращаются в свои клубы. Вилькер перешел в грозненскую команду летом 2016 года и сыграл 121 официальный матч. Исмаэль Сильва заключил контракт с «Ахматом» летом 2017 года. На его счету 114 матчей», — говорится в заявлении грозненского клуба в «Инстаграме».
Права на Мелкадзе принадлежат «Спартаку», а Алмаши был арендован у «Ружомберока».
Напомним, по итогам сезоне чемпионата России «Ахмат» занял одиннадцатое место, записав в свой актив 40 очков после 30 туров.
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