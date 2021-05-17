«Персонаж известный, а в Грозном забить никак не может». В «Ахмате» ответили Дзюбе

В «Ахмате» прокомментировали слова форварда «Зенита» Артёма Дзюбы об атмосфере на матчах в Грозном.

«Не видим в словах Дзюбы ничего иного, кроме как чего-то из личного. Ну, не может человек забить в Грозном. Вроде и голеадор, и персонаж известный, а в Грозном — ну никак.

Да, у нас уважают гостей, в том числе болельщиков приезжих команд, но за свою команду болеют изо всех сил. Если это угнетает форварда — наши сочувствия. Профессионалы, как правило, приветствуют и уважают болельщиков всех команд и городов», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в пресс-службе «Ахмата».

Артём Дзюба ранее поделился впечатлениями от матчей с «Ахматом» в столице Чеченской Республики. «Там какая-то такая атмосфера сама по себе… Угнетает. Не знаю, почему, но угнетает. Враждебно настроены там… А раньше, когда там микрофон включали, они вообще моментально заводились», — сказал Дзюба.