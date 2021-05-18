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Массимилиано Аллегри хочет возглавить «Реал»

Массимилиано Аллегри хочет возглавить «Реал»
Футбол / Испания 0

Массимилиано Аллегри хочет возглавить «Реал», сообщает Football Italia.

По данным источника, Аллегри готов заменить Зинедина Зидана в случае его уходе из «Реала» и поддерживает связь с мадридским клубом.

Ранее сообщалось, что, Зидан хочет уйти из «Реала», так как морально и физически устал от напряжения. Тренер хочет покинуть клуб вне зависимости от того, станут «сливочные» чемпионами Испании или нет. Француз возглавил «Реал» в 2019 году. Ранее он уже тренировал мадридский клуб с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Реал» три раза выиграл Лигу чемпионов и два раза стал чемпионом Испании.

Аллегри находится без работы с 2019 года. Последним клубом специалиста был «Ювентус». В ходе своей карьеры Аллегри также тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Удинезе», СПАЛ и другие команды.

«Реал» контактировал с Аллегри. Рауль — в списке кандидатов
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