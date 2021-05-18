Глава немецкого футбольного союза ушёл в отставку после сравнения своего зама с нацистом

Президент немецкого футбольного союза Фриц Келлер ушёл в отставку после скандала, произошедшего на заседании президиума 23 апреля.
На заседании Келлер сравнил своего заместителя Райнера Коха, который ранее работал футбольным арбитром, с нацистским судьей Роландом Фрейслером. После инцидента Келлер несколько раз приносил извинения за свои слова, однако, как сообщает Deutsche Welle, предотвратить скандал не удалось, и извинения своего начальника Кох не принял.
Преемник 64-летнего Келлера, который возглавит немецкий футбольный союз, будет избран на досрочном съезде. До тех пор руководить союзом будут Кох и Петер Петерс.
Нацистский судья Роланд Фрейслер во времена Третьего рейха приговорил к смерти несколько тысяч человек, а также принимал участие в конференции, на которой было принято решение о Холокосте.
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