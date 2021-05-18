«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 18 мая, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Встреча 37-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. Помогать ему будут ассистенты Саймон Беннетт и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Энтони Тейлор.
За два тура до конца сезона «Манчестер Юнайтед», набрав 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая лишь «Манчестер Сити» (83), досрочно ставшему чемпионом. В свою очередь «Фулхэм» (27) располагается на 18-й строчке и уже потерял шансы на сохранение прописки в высшей лиге.
В последнем, 38-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Фулхэм» — с «Ньюкасл Юнайтед».
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