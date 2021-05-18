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ЦСКА отпустил Ивицу Олича в сборную Хорватии на Евро-2020

ЦСКА отпустил Ивицу Олича в сборную Хорватии на Евро-2020
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич вернётся в тренерский штаб сборной Хорватии на предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020. Об этом сообщил агент Деян Йоксимович.

«Ивицу отпустили в сборную. Он сам этого хотел. Как раз у него сейчас будет свободное время. Он сам решил не отдыхать», — приводит слова Йоксимовича «Р-Спорт».

Ранее о желании видеть Олича в тренерском штабе сборной Хорватии заявил наставник национальной команды Златко Далич.

Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко. Ранее 41-летний специалист работал в тренерском штабе сборной Хорватии. Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год.

Сборная Хорватии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Англией, Чехией и Шотландией.

Календарь Евро-2020
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