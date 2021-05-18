Уле-Гуннар Сульшер: конкуренция в АПЛ сейчас намного выше, чем в моё время

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил нынешний уровень английской Премьер-лиги.

«Конкуренция в чемпионате сейчас намного выше, чем в моё время. Сейчас есть 3, 4, может, 5 команд, которые претендуют на два первых места в таблице. В последние несколько лет эти позиции занимали одни и те же команды. Хорошо, что в этом сезоне нам удалось изменить ситуацию. Это хорошее выступление, но не могу назвать это достижением.

Мы добились прогресса как команда, но пока ещё не достигли желаемого уровня. Мы знаем, над чем ещё должны работать, но в большинстве компонентов мы прибавили. Я впечатлён своими игроками, но мы хотим двигаться дальше», — цитирует Сульшера Goal.

Матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» состоится сегодня, 18 мая. Начало встречи — в 20:00 мск.

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