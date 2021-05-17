«Представьте, что было бы с «МЮ». Робби Фаулер — о критике результатов «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер оценил выступление мерсисайдцев в нынешнем сезоне и обратился к экс-защитнику «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллу. Подопечные Юргена Клоппа занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Я постоянно слышу разговоры о том, насколько разочаровывающим был сезон «Ливерпуля». Действительно, звучит безумно, что лучшая год назад команда мира сейчас борется лишь за четвёртое место. Но в футболе важен контекст.

Поверьте, без трёх основных центральных защитников и с постоянно травмирующимися запасными нужна психологическая стойкость, чтобы продолжать бороться за топ-4. У многих команд были травмы, но не до такой степени и не в такой концентрации на одной позиции, как у «Ливерпуля».



Каррагер мне говорил, что люди оправдывали поражение «Манчестер Юнайтед» травмой одного Магуайра. Представьте, что было бы, если бы все их центральные защитники пропустили сезон. Только представь, Гари Невилл!» — приводит слова Фаулера Mirror.

Видеообзор матча «Вест Бромвич» — «Ливерпуль»