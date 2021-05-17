«Представьте, что было бы с «МЮ». Робби Фаулер — о критике результатов «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер оценил выступление мерсисайдцев в нынешнем сезоне и обратился к экс-защитнику «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллу. Подопечные Юргена Клоппа занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Я постоянно слышу разговоры о том, насколько разочаровывающим был сезон «Ливерпуля». Действительно, звучит безумно, что лучшая год назад команда мира сейчас борется лишь за четвёртое место. Но в футболе важен контекст.
Поверьте, без трёх основных центральных защитников и с постоянно травмирующимися запасными нужна психологическая стойкость, чтобы продолжать бороться за топ-4. У многих команд были травмы, но не до такой степени и не в такой концентрации на одной позиции, как у «Ливерпуля».
Каррагер мне говорил, что люди оправдывали поражение «Манчестер Юнайтед» травмой одного Магуайра. Представьте, что было бы, если бы все их центральные защитники пропустили сезон. Только представь, Гари Невилл!» — приводит слова Фаулера Mirror.
Видеообзор матча «Вест Бромвич» — «Ливерпуль»
- 17 мая 2021
-
17:02
-
16:40
-
16:33
-
16:33
-
16:14
-
16:01
-
16:00
-
15:48
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:35
-
15:11
-
15:08
-
14:49
-
14:47
-
14:38
-
14:29
-
14:21
-
14:12
-
14:01
-
13:52
-
13:47
-
13:25
-
13:10
-
12:52
-
12:43
-
12:37
-
12:37
-
12:25
-
12:25
-
12:14
-
12:08
-
12:04
-
11:51