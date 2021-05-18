Пресс-секретарь Путина: мы могли бы только мечтать о выходе России в финал Евро-2020

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России Владимира Путина, ответил на вопрос о потенциальном выходе сборной России в финал чемпионата Европы по футболу — 2020.
«Конечно, мы могли бы только мечтать об этом, что мы и делаем», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.
- 18 мая 2021
-
14:17
-
14:13
-
13:50
-
13:25
-
13:17
-
13:13
-
12:57
-
12:47
-
12:36
-
12:29
-
12:28
-
12:00
-
12:00
-
11:46
-
11:46
-
11:33
-
11:27
-
11:21
-
11:10
-
10:56
-
10:48
-
10:27
-
09:51
-
09:43
-
09:25
-
09:25
-
09:00
-
08:34
-
08:16
-
07:10
-
06:58
-
06:36
-
06:12
-
05:22
-
04:58