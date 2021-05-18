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Пресс-секретарь Путина: мы могли бы только мечтать о выходе России в финал Евро-2020

Пресс-секретарь Путина: мы могли бы только мечтать о выходе России в финал Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России Владимира Путина, ответил на вопрос о потенциальном выходе сборной России в финал чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Конечно, мы могли бы только мечтать об этом, что мы и делаем», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.

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