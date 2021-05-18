КДК дисквалифицировал Григалаву на три матча

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении защитника тульского «Арсенала» Гиа Григалавы.
В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «оружейники» на выезде встречались с «Уфой». В начале второго тайма «Арсенал» остался в меньшинстве из-за удаления Григалавы, получившего красную карточку. В итоге «Уфа» одержала победу — 2:1.
«Григалава удалён за агрессивное поведение — удар по ноге без борьбы за мяч. Действительно, было агрессивное поведение со стороны Григалавы, он признал, что ударил по ноге игрока соперника. Наказание: за агрессивное поведение дисквалифицировать Григалаву на три матча», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Видеообзор матча «Уфа» — «Арсенал»:
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