Карпин — о брошенной бутылке: самое необычное и незаслуженное удаление в карьере

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал удаление из-за брошенной бутылки в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3). Специалиста дисквалифицировали на три матча.



«Это самое странное удаление в карьере? В тренерской — да. Самое необычное и незаслуженное. А вот в игровой карьере было одно дикое. В Испании мне однажды показали вторую жёлтую карточку, когда я уходил с поля. Судья посчитал, что я не спешу. Догнал меня почти у линии и показал красную.

Буду ли ещё кидать бутылки? Ну это же чистой воды эмоции, зачем тут гадать — буду, не буду. Обычно это реакция на то, что мы не забили гол, или кто-то не отдал передачу. Но это точно не имеет никакого отношения к судьям. Резервному судье я ещё на поле всё сказал. Что мне с ним ещё объясняться? Если он что-то там не понял — что я ещё могу сделать-то?

Зачем тренеры вообще обращаются к резервным судьям? Да, резервный не принимает решения, но главный же его слышит. Не зря у него наушник в ухе. Но никто же не думает, что я буду влиять на четвёртого судью, чтобы его услышал первый. Это просто эмоции и всё», — цитирует Карпина Sport24.

Видеообзор матча «Ростов» — «Краснодар»