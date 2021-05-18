«Локомотив», «Крылья Советов» и пятеро игроков оштрафованы по итогам финала Кубка России

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о санкциях в отношении «Локомотива» и «Крыльев Советов» по итогам финала Кубка России (3:1).
«За нарушение санитарного регламента «Крылья Советов» оштрафованы на 20 тыс. рублей, «Локомотив» — на 50 тыс. «Крылья» — команда ФНЛ, а «Локо» — РПЛ. В РПЛ штрафы по санитарному регламенту выше.
Болельщики «Крыльев» использовали пиротехнику — штраф 4 тыс. рублей. Болельщики «Локо» использовали четыре пиротехнических изделия. Общий штраф «Локо» — 40 тыс. За скандирования болельщиков «Локо» клуб оштрафован на 100 тыс., так как это повторяется более 10 раз в сезоне. «Крылья» за скандирования болельщиков оштрафованы на 10 тыс. Бросания зрителями предметов на поле — «Локо» оштрафован на 50 тыс. рублей.
Камано и Лисакович взяли детей для награждения, Баринов расписывался на футболках и кидал их обратно. Камано, Лисакович и Баринов оштрафованы на 20 тыс. рублей каждый. По окончании матча Горшков и Чернов подошли к трибуне, где обменялись объятиями с болельщики. Они оштрафован на 20 тыс. рублей каждый», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Ларова.
- 18 мая 2021
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