18 мая 2021 года на «ВЭБ Арене» состоялся «Школьный день ПФК ЦСКА». На футбольном поле прошло награждение победителей школьных конкурсов, которые организовывались красно-синими на протяжении всего учебного года.

Также в рамках мероприятия состоялась презентация программы ПФК ЦСКА по поддержке школьных секций футбола. Участниками стали генеральный директор клуба Роман Юрьевич Бабаев, директор Московского центра «Патриот.Спорт» Кучушев Марат Ряшитович, а также – учителя физической культуры и директора школ районов Щукино и Хорошево-Мневники.

После презентации Бабаев и Кучушев подписали соглашение о сотрудничестве между клубом и центром «Патриот.Спорт», которое позволит расширить реализацию программы «Урок ЦСКА».

«Глубоко убеждён, что учителя и врачи — очень важные и одновременно самые трудные профессии. Низкий вам поклон за то, что вы делаете. Когда мы приглашаем детей в наши секции, сразу можем понять, какие у них учителя. В юном возрасте формируется личность и судьба человека. Будем рады, если кто-то дорастёт до футболиста нашей профессиональной команды, но это не является самоцелью. Самое главное, чтобы у детей горели глаза и они занимались спортом. Будем рады, если сможем хоть немного облегчить вашу работу. Понятно, что поколение непростое и современное — у самого дети», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.