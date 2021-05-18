Бензема спустя пять лет возвращается в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызовет нападающего «Реала» Карима Бензема в команду для подготовки к Евро-2020, сообщает ESPN.
Решение было принято более чем через пять лет после последнего матча Бензема за сборную. Сборная Франции на Евро сыграет в одной группе с командами Германии, Венгрии и Португалии.
Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Напомним, Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Карим отрицает все обвинения, поскольку считает себя невиновным.
- 18 мая 2021
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