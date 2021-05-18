«Ахмат» объявил о заключении контракта с экс-форвардом «Химок» Конате

Бывший нападающий «Химок» Мохамед Конате стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненского клуба. Футболист заключил контракт с «Ахматом» по схеме «1+2».



«Мы приветствуем нашего новичка и желаем ему удачи!» — говорится в сообщении.



Напомним, накануне подмосковные «Химки» объявили об уходе Конате из команды по истечении срока действия соглашения.



В нынешнем сезоне Конате провёл в РПЛ 25 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. Всего же в составе «Химок» Мохамед сыграл 40 матчей. Форвард из Буркина-Фасо стал игроком подмосковного клуба в сентябре 2019 года, до этого футболист играл за «Тамбов», «Урал», армянский «Пюник», белорусский «Гомель», казахстанский «Кайрат», молдавский «Сахан» и другие клубы.

«Химки» объявили об уходе Конате