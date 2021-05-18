ЦСКА подарил ходунки своему болельщику с ДЦП

Московский футбольный клуб ЦСКА совместно с благотворительным фондом «География добра» подарили ходунки болельщику армейцев Вадиму Комарицких, который страдает детским церебральным параличом (ДЦП).

«Диагноз Вадима — детский церебральный паралич. Ходунки позволят ему передвигаться и помогут решить проблему с прогулками и поездками.



Подарок мы вручили в день годовщины победы ПФК ЦСКА в Кубке УЕФА. А если учесть, что Вадиму вчера исполнилось 16 лет, ему, как он сам заметил, было вдвойне приятно внимание любимого клуба.



Надеемся, что ходунки станут большим подспорьем для Вадима, и будем ждать его на ВЭБ Арене на домашних матчах армейцев!» — написала пресс-служба ПФК ЦСКА на официальном сайте клуба.