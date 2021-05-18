Марко Ройс пропустит Евро-2020

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не поможет сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы.



«После сложного, изматывающего, и, к счастью, удачного сезона мы вместе с Йоахимом Лёвом решили, что мне не стоит ехать на чемпионат Европы. Это решение было для меня очень трудным, потому что я всегда рад выступать за свою страну. Но после напряжённого года я решил дать своему телу время на восстановление. Воспользуюсь перерывом, чтобы начать новый сезон с новыми силами. Желаю Йоги и нашей сборной всего наилучшего на чемпионате Европы. Буду болеть за команду, скрестив пальцы», — написал Ройс на своей странице в «Инстаграме».

Сборная Германии сыграет на Евро-2020 в группе F с национальными командами Франции, Венгрии и Португалии.