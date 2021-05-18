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«Челси» — «Лестер»: стартовые составы команд на центральный матч 37-го тура АПЛ

«Челси» — «Лестер»: стартовые составы команд на центральный матч 37-го тура АПЛ
Никита Сербаков
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Стали известны стартовые составы «Челси» и «Лестер Сити» на центральный матч 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси»: Э. Менди, Рюдигер, Тьяго Силва, Аспиликуэта, Джеймс, Чилуэлл, Канте, Жоржиньо, Маунт, Пулишич, Вернер.

Запасные: Кепа Аррисабалага, Эмерсон, Зума, Алонсо, Зиеш, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Абрахам.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Сёюнджю, Фофана, Олбрайтон, Томас, Тилеманс, Мэддисон, Ндиди, Варди, Перес.

Запасные: Уорд, Амарти, Фукс, Рикардо, Морган, Чодури, Прает, Менди, Ихеаначо.

«Лестер Сити» в 36 матчах набрал 66 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Челси» (64) — на четвёртом месте.

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