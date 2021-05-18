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«Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Фулхэм» в заключительном домашнем матче сезона

«Манчестер Юнайтед» не сумел обыграть «Фулхэм» в заключительном домашнем матче сезона
Никита Сербаков
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«Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги принимал «Фулхэм». Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд», завершилась вничью — 1:1.

На 15-й минуте нападающий манкунианцев Эдинсон Кавани получил мяч в центральном круге после великолепного паса пяткой Бруну Фернандеша, сделал несколько шагов вперёд и с 40 метров неотразимо пробил по воротам, забросив мяч за спину голкипера.

Видео шикарного удара Эдинсона Кавани в матче с «Фулхэмом»:

Гости отыгрались на 76-й минуте — защитник Джо Брайан первым среагировал на навес полузащитника Бобби Рида и с угла вратарской площади головой вколотил мяч в сетку.

Видео гола Джо Брайана

«Манчестер Юнайтед» в 37 матчах набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Фулхэм» (28) идёт на 18-м месте. «Дачники» уже точно покидают элиту английского футбола и возвращаются в Чемпионшип.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
18 мая 2021, вторник. 20:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 Кавани – 15'   1:1 Брайан – 76'
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