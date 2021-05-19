«Барселона» включилась в борьбу за Левандовского

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски по-прежнему может сменить клубную прописку, так как интерес к нему проявляют многие европейские топ-клубы. По данным Sky Sport Germany, в борьбу за право подписания 32-летнего поляка включилась «Барселона».
Сам Левандовски, как информирует источник, давно хочет поиграть в чемпионате Испании. Руководство «Барселоны» мечтает о сотрудничестве с Робертом, но финансовые сложности могут стать преградой на пути к заключению контракта.
Ранее СМИ связывали Левандовского с мадридским «Реалом», лондонским «Челси» и «Пари Сен-Жермен».
Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году. В нынешнем сезоне Роберт принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, забил 40 голов. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.
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