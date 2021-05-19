Ворота «Ривер Плейт» в матче Кубка Либертадорес будет защищать полевой игрок

«Ривер Плейт» будет вынужден провести игру 5-го тура группового этапа Кубка Либертадорес с колумбийским «Санта-Фе» без вратарей из-за массовой вспышки коронавируса в команде. Об этом сообщает The Guardian.
За последние дни 25 футболистов, включая всех вратарей, «Ривера» выбыли из строя из-за заболевания вследствие заражения коронавирусом. Несмотря на непредвиденные обстоятельства, организатор турнира – федерация КОНМЕБОЛ отклонила запрос клуба на дозаявку голкиперов из молодёжной команды.
Таким образом, защищать ворота «Ривера» в матче с «Санта-Фе» будет полевой игрок. По сообщениям местных СМИ, голкипером на эту игру может стать 35-летний аргентинский опорный хавбек Энцо Перес, знакомый многим по выступлениям за испанскую «Валенсию». Участие в матче Переса в роли полевого игрока было под вопросом из-за повреждения подколенного сухожилия, однако врачи считают его кондиции пригодными для игры голкипером.
Матч «Ривер Плейт» — «Санта Фе» состоится 20 мая, в ночь со среды на четверг. Начало встречи – 3:00 мск.
- 19 мая 2021
-
02:24
-
02:07
-
01:37
-
01:20
-
01:00
-
00:54
-
00:47
-
00:46
-
00:34
-
00:25
-
00:20
-
00:13
- 18 мая 2021
-
23:57
-
23:48
-
23:38
-
23:32
-
23:19
-
23:16
-
23:07
-
23:06
-
22:56
-
22:55
-
22:27
-
22:22
-
22:21
-
22:17
-
21:58
-
21:56
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:50
-
21:38
-
21:31
-
21:30