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Ворота «Ривер Плейт» в матче Кубка Либертадорес будет защищать полевой игрок

Ворота «Ривер Плейт» в матче Кубка Либертадорес будет защищать полевой игрок
Вячеслав Моренко
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«Ривер Плейт» будет вынужден провести игру 5-го тура группового этапа Кубка Либертадорес с колумбийским «Санта-Фе» без вратарей из-за массовой вспышки коронавируса в команде. Об этом сообщает The Guardian.

За последние дни 25 футболистов, включая всех вратарей, «Ривера» выбыли из строя из-за заболевания вследствие заражения коронавирусом. Несмотря на непредвиденные обстоятельства, организатор турнира – федерация КОНМЕБОЛ отклонила запрос клуба на дозаявку голкиперов из молодёжной команды.

Таким образом, защищать ворота «Ривера» в матче с «Санта-Фе» будет полевой игрок. По сообщениям местных СМИ, голкипером на эту игру может стать 35-летний аргентинский опорный хавбек Энцо Перес, знакомый многим по выступлениям за испанскую «Валенсию». Участие в матче Переса в роли полевого игрока было под вопросом из-за повреждения подколенного сухожилия, однако врачи считают его кондиции пригодными для игры голкипером.

Матч «Ривер Плейт» — «Санта Фе» состоится 20 мая, в ночь со среды на четверг. Начало встречи – 3:00 мск.

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