Отменённый гол Вернера и массовая потасовка игроков – в обзоре матча «Челси» — «Лестер»

Вчера, во вторник, 18 мая, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся центральный матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Лестер Сити». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 47-й минуте встречи защитником «Челси» Антонио Рюдигером, оказавшимся на ударной позиции после розыгрыша углового. Спустя 19 минут в ворота «Лестера» был назначен пенальти, который реализовал Жоржиньо. Спустя 10 минут вернул интригу в матче гол форварда «Лестера» Келечи Ихеаначо. Однако по итогу этот гол стал последним в этой игре – «аристократы» одержали победу со счётом 2:1.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию обзор матча «Челси» — «Лестер Сити».
«Челси» в 37 матчах набрал 67 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Лестер Сити» (66) — на четвёртом месте. «Ливерпуль», располагающийся на пятом месте, имеет в своём активе 63 очка и матч в запасе. В Лигу чемпионов от Англии на следующий сезон попадают команды, занявшие первые четыре места в АПЛ.
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