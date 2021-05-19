Андреа Пирло рассказал об ожиданиях от матча финала Кубка Италии с «Аталантой»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал об ожиданиях от встречи финала Кубка Италии с «Аталантой».

«Я не думаю, что это будет игра от обороны, потому что все знают, что когда вы играете с «Аталанты», нужно ожидать множества ударов по воротам, темпа и высокой интенсивности.

Практически, это будет матч европейского уровня. Мы готовы и знаем, чего ожидать от оппонентов. «Ювентус» заработал это место в финале и теперь мы хотим привезти этот кубок домой. Об остальном необходимо думать с четверга.

Результаты в чемпионате Италии не повлияют на наш настрой. То, что произошло, осталось в прошлом.

Зависит ли моё будущее от результата матча с «Аталантой»? Я уже тысячу раз отвечал на этот вопрос. Я просто сосредоточен на том, чтобы хорошо выполнять свою работу. У нас ещё будет время поговорить о будущем», — цитирует Пирло Football Italia.

Матч финала Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» состоится в среду, 19 мая. Начало – 22:00 мск.