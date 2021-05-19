Суперголы, удаление и камбэк. Видеообзор сенсационного поражения «Манчестер Сити»

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» одолел «Манчестер Сити». Встреча прошла в Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» и завершилась со счётом 3:2.



Счёт уже на 2-й минуте открыл полузащитник гостей Илкай Гюндоган, головой пославший мяч в противоход голкиперу. На 10-й минуте защитник «горожан» Жоау Канселу сорвал выход один на один и получил красную карточку за фол последней надежды.



В начале второго тайма, на 48-й минуте, хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден совершил перехват в центре поля, убежал по флангу от защитника, ворвался в штрафную и с носка пробил в дальний угол — 0:2. Однако уже через две минуты вингер хозяев Леандро Троссард, переиграв трёх защитников, пробил под перекладину и сократил разрыв в счёте. На 72-й минуте защитник «Брайтона» Адам Уэбстер головой послал мяч в угол ворот после подачи и восстановил равновесие. Победу хозяева добыли на 76-й минуте, когда защитник Дэниел Бёрн со второй попытки добил мяч в сетку.

Видеообзор матча: