Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Робин ван Перси отреагировал на признание Бруну Фернандеша лучшим игроком «МЮ» в сезоне

Робин ван Перси отреагировал на признание Бруну Фернандеша лучшим игроком «МЮ» в сезоне
Антон Шебика
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси поздравил Бруну Фернандеша, который был признан лучшим игроком манкунианцев в сезоне-2020/2021 по версии болельщиков.

«Вполне заслуженно, что за игрок! Мгновенный эффект с момента прихода в клуб», — написал ван Перси в своём «твиттере».

26-летний португалец получил 63% голосов и обошёл в этом голосовании защитника Люка Шоу (21%) и нападающего Эдинсона Кавани (6%). Бруну Фернандеш второй год подряд получает эту награду. В нынешнем сезоне АПЛ Фернандеш провёл 36 матчей, забил 18 голов и стал автором 11 результативных передач. Бруну стал игроком «МЮ» 29 января 2020 года. Манкунианцы заплатили за него лиссабонскому «Спортингу» € 55 млн.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

Новость по теме
Бруну Фернандеш второй год подряд признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021