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В «Локомотиве» подтвердили переход Мухина в ЦСКА

В «Локомотиве» подтвердили переход Мухина в ЦСКА
Сергей Сорокин
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов подтвердил переход полузащитника Максима Мухина в ЦСКА.

«По Максиму Мухину вопрос решён в принципе. Он подписал контракт с ЦСКА», — цитирует Филатова ТАСС.

15 мая «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе Мухина. Впоследствии стало известно, что Максим согласовал условия контракта с армейцами. За 19-летнего россиянина красно-синие заплатят всего 15 млн рублей — именно эта сумма прописана в его действующем соглашении в качестве отступных.

Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.

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