Малиновский: Миранчуку не нужно ничего доказывать, все знают его качества

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением об игре партнёра по команде Алексея Миранчука.



«Я ему уже говорил, все знают его качества, ему не нужно никому и ничего доказывать. Он сильный в индивидуальном плане футболист. Есть какой-то период адаптации и понимания. Первый год после чемпионата России, конечно, тяжело. Он скромный парень, плюс язык. Сейчас он более общительный, ребята его поддерживают. У нас привыкли, хотят всё и сразу. Нужно терпение, работать и ждать своего шанса.



Есть такой момент: когда ты приезжаешь в другой чемпионат как легионер, ты должен быть на голову выше. Если я играл в Бельгии, на моей позиции играли бельгийцы, и я должен был быть на голову выше», — сказал Малиновский в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.