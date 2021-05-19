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Малиновский: Миранчуку не нужно ничего доказывать, все знают его качества

Малиновский: Миранчуку не нужно ничего доказывать, все знают его качества
Сергей Сорокин
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением об игре партнёра по команде Алексея Миранчука.

«Я ему уже говорил, все знают его качества, ему не нужно никому и ничего доказывать. Он сильный в индивидуальном плане футболист. Есть какой-то период адаптации и понимания. Первый год после чемпионата России, конечно, тяжело. Он скромный парень, плюс язык. Сейчас он более общительный, ребята его поддерживают. У нас привыкли, хотят всё и сразу. Нужно терпение, работать и ждать своего шанса.

Есть такой момент: когда ты приезжаешь в другой чемпионат как легионер, ты должен быть на голову выше. Если я играл в Бельгии, на моей позиции играли бельгийцы, и я должен был быть на голову выше», — сказал Малиновский в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.

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