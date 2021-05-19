Бывший вице-губернатор Петербурга осуждён за хищение при строительстве «Газпром Арены»

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был осуждён на 5,5 лет строгого режима за хищение более 50,4 млн рублей при строительстве стадиона «Газпром Арена», сообщает аккаунт объединённой пресс-службы судов Петербурга в «Телеграме».

Экс-чиновник также заплатит штраф в размере 20 млн рублей. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга также огласил приговор Александру Янчику, Василию и Кириллу Сливкину и ещё пяти фигурантам дела о хищении средств. Янчик получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 5 млн рублей, Василий Сливкин — 4,5 года в ИК строгого режима. Остальные фигуранты отделались штрафами.

Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 года. Его этапировали в Петербург, где предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. Срок содержания под стражей неоднократно продлевался. Ему грозило до 10 лет лишения свободы.



По версии следствия, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика к строительству стадиона на Крестовском острове. В результате этого в 2014 году было похищено более 50 млн рублей при заключении договора по поставке видеотабло.