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ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче молодёжного первенства России

ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче молодёжного первенства России
Диана Валавичюте
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В 8-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Ахмат» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась победой гостей со счётом 3:0. Московская команда отметилась забитыми мячами на 68-й, 78-й и 90-й минутах.

Московский ЦСКА набрал 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы I плей-офф молодёжного первенства России сезона-2020/2021. Грозненский «Ахмат» (45) располагается на шестом месте. В тройку лидеров группы входят «Краснодар» (61) и санкт-петербургский «Зенит» (56).

Напомним, после 18 туров молодёжного первенства первые пять команд групп А и Б сформировали группу I, в которой будет определён победитель турнира. Вторые пятёрки команд образовали группу II, в которой будут разыграны места с 11-го по 20-е.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 8-й тур
19 мая 2021, среда. 16:00 МСК
Ахмат-мол.
Грозный
Окончен
0 : 3
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 Яковлев – 67'   0:2 Бегун – 79'   0:3 Пряхин – 90'
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