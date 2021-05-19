ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче молодёжного первенства России

В 8-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Ахмат» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась победой гостей со счётом 3:0. Московская команда отметилась забитыми мячами на 68-й, 78-й и 90-й минутах.
Московский ЦСКА набрал 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы I плей-офф молодёжного первенства России сезона-2020/2021. Грозненский «Ахмат» (45) располагается на шестом месте. В тройку лидеров группы входят «Краснодар» (61) и санкт-петербургский «Зенит» (56).
Напомним, после 18 туров молодёжного первенства первые пять команд групп А и Б сформировали группу I, в которой будет определён победитель турнира. Вторые пятёрки команд образовали группу II, в которой будут разыграны места с 11-го по 20-е.
- 19 мая 2021
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